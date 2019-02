Cardiologie aperte gratuitamente dal 9 al 17 febbraio anche in Sicilia per la campagna nazionale Per il Tuo Cuore 2019, finalizzata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione Per il Tuo cuore onlus e da Anmco - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Sono previsti per l’occasione screening cardiologici personalizzati, divulgazione di materiale informativo, dibattiti con gli esperti e attività di educazione sanitaria.

«La prevenzione cardiovascolare, effettuata attraverso semplici screening e corretti stili di vita - spiega Michele Gulizia, presidente della fondazione e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - è importantissima e in molti casi può salvare una vita poiché permette il riconoscimento precoce di cardiopatie misconosciute, come la fibrillazione atriale o quelle a ereditarietà genetica, che posso provocare una morte cardiaca improvvisa». I numeri: le malattie cardiovascolari rappresentano circa il 40 per cento di tutte le morti in Italia e nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono il 51 per cento degli uomini e il 37 per cento delle donne.

«Credo fermamente nell’importanza di ogni tipo di screening – aggiunge l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza – Non a caso stiamo mettendo in campo molte energie per diffondere la cultura della prevenzione che, oltre ad essere il primo passo per una reale efficienza del sistema sanitario in termini di costi e di qualità, rappresenta lo strumento migliore per garantire una sanità di alto livello che veda il cittadino al centro del processo di assistenza sanitaria, ancor prima che la malattia possa manifestarsi».

Grazie al Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, ideato e coordinato dalla Fondazione Per il Tuo cuore, tutte le strutture aderenti all’iniziativa rilasceranno gratuitamente ai pazienti una BancomHeart personale con il proprio elettrocardiogramma, i valori della pressione arteriosa e molti altri esami clinici. Tutti i dati verranno custoditi in una cassaforte virtuale, consultabile anche a distanza, tramite computer, tablet o cellulare, per accedervi in tal modo e scaricarli in qualsiasi momento.



Ecco le cardiologie aperte gratuitamente in Sicilia:



CATANIA

Ospedale: UOC CARDIOLOGIA OSPEDALE GARIBALDI-NESIMA 5° piano Torre C. aula riunioni

Dal 11/02/2019 al 15/02/2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Dal 16/02/2019 al 17/02/2019, dalle ore 10:00 alle ore 14:00

MESSINA

Ospedale: IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO - P.O. PIEMONTE

Il 12/02/19 dalle ore 14:30 alle ore 19:00

RAGUSA

Ospedale: OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II

Il 15/02/19 dalle ore 17:00 alle ore 20:00

AVOLA

Ospedale: OSPEDALE G. DI MARIA – U.O.C. Cardiologia –U.T.I.C. - Primo piano

Il 09/02/19 dalle ore 09:00 alle ore 18:00

ERICE

Dal 11/02/19 al 15/02/19, dalle ore 13:00 alle ore 14:00

Ospedale: P.O. S. ANTONIO ABATE - TRAPANI

MAZARA DEL VALLO

Dal 09/02/2019 al 17/02/19 dalle ore 09:00 ore 13:00

Ospedale: OSPEDALE ABELE AJELLO

Altri ospedali che parteciperanno alla settimana ma non hanno inviato programma:

Cardiologia dell’Ospedale G. F. Ingrassia - Palermo

Cardiologia A.O.R. Villa Sofia – Cervello – P.O. Palermo

Cardiologia dell’Ospedale Barone Lombardo - Canicattì

Cardiologia dell’Ospedale Riccardo Guzzardi - Vittoria (RG)

Cardiologia del Presidio Ospedaliero Lentini

Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania

Cardiologia dell’Ospedale E. Muscatello - Augusta (SR)

Cardiologia dell’Ospedale San Giovanni Di Dio - Agrigento