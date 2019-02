Noto, il sindaco Bonfanti aderisce a Forza Italia

Stamane il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia. Lo ha fatto durante una conferenza stampa organizzata a Siracusa ed a cui erano presenti il deputato nazionale Stefania Prestigiacomo e il coordinatore provinciale del partito Bruno Alicata.

«Sono convinto che l’Italia - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - abbia oggi bisogno di una forza moderata che incentri i suoi sforzi sui temi vicini alla gente, fuori dal populismo, attraverso il dialogo su temi importanti quale generosità, solidarietà, contrasto alla povertà e amore per il lavoro in tutte le sue forme. Una forza moderata e progressista che, dentro una coalizione di centrodestra, faccia proprio anche dopo 100 anni l’appello di Don Sturzo, attuale e ancora oggi innovativo”.

«Fare parte di Forza Italia - conclude Bonfanti - in questa particolare fase storica per me vuol dire mettersi al servizio, portare entusiasmo e contribuire a migliorare questo nostro meraviglio Paese».

«Accolgo con calore e grande soddisfazione l’ingresso in Forza Italia di Corrado Bonfanti, sindaco di Noto. La sua esperienza amministrativa e il suo grande lavoro nel territorio non possono che fare bene al nostro partito, in una fase in cui, sono convinto, Forza Italia è l’unica forza moderata del centrodestra in grado di riportare questo nostro Paese nella giusta via». Lo scrive su Facebook il commissario regionale del partito, Gianfranco Miccichè. «Il suo ingresso, e quello di sei consiglieri comunali e di due assessori della giunta - prosegue il presidente dell'Ars - è la testimonianza che gli attuali estremismi stanno generando energie moderate positive, progressiste che antepongono l’amore per l’Italia e per l’Europa ai nazionalismi e ai populismi. Un ringraziamento a Bruno Alicata, commissario provinciale di Forza Italia, e a Stefania Prestigiacomo, per il lavoro svolto sul territorio».