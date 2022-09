Un locale di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, è stato chiuso in seguito a un'ispezione del Nas di Palermo. I controlli hanno portato alla scoperta di insetti e sporcizia nella cucina. I militari hanno segnalato il caso al sindaco e all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, con la richiesta di sospensione dell'attività di preparazione dei pasti e deposito di alimenti. L'autorizzazione è stata subito disposta mentre il titolare è stato sanzionato per la somma di mille euro.