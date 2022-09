Un uomo di 64 anni, residente ad Avola, nel Siracusano, è stato denunciato per il reato di lesioni dalla polizia. I fatti sono accaduti ieri: un 40enne si è presentato al Pronto soccorso con ferite lacero-contuse al volto e al capo. Dalle indagini si è subito risalito al 64enne. Tra i due ci sarebbero state in passato già altre liti. L'uomo è accusato di avere aggredito la vittima con una forbice da giardino. Per la vittima, la prognosi è di trenta giorni.