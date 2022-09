Si avvicina la giornata clou della 67ma Coppa Nissena, gara nazionale di velocità in salita, organizzata dall’Automobile Club d’Italia di Caltanissetta. La corsa di domani andrà in diretta anche su Sestarete TV (canale 81 del digitale terrestre) a partire dalle ore 10:40 circa , ma per i piloti al via già la concentrazione è altissima nella giornata odierna in virtù delle prove in corso.

Nel frattempo è arrivata una comunicazione da parte della Questura locale, che attraverso una nota ha ricordato che «Gli agenti della Questura di Caltanissetta e della Polizia Stradale, unitamente alle altre forze di polizia, sono oggi impegnati in servizio di ordine pubblico alle prove della 67a edizione della Coppa Nissena. A chi desidera entrare dalla zona paddock/partenza, raccomandiamo di non parcheggiare sulla strada scorrimento veloce Caltanissetta- Gela, ma di uscire a Capodarso e parcheggiare sulla strada per Enna dove è stata allestita un’ampia zona di parcheggio. Per chi vuole assistere alle prove raccomandiamo inoltre - conclude la nota - di farlo esclusivamente da una delle sette zone prestabilite, indicate lungo l’itinerario pedonale ubicato a monte del percorso. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica non sarà consentito assistere alle prove da aree diverse da quelle prestabilite. Non sarà, altresì, consentito l’attraversamento della pista di gara per tutta la durata della stessa».