Quarantacinque grammi di crack, dieci di cocaina, oltre venti di marijuana e 430 euro in contanti, oltre a materiale utile a tagliare e confezionare le sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati dai carabinieri a Erice, in via Ciullo D'Alcamo. La droga era nascosta all'interno di un'abitazione che apparentemente risultava disabitata. All'interno sono state trovate anche tre bombolette di spray al peperoncino, una telecamera di videosorveglianza, tv e smartphone.