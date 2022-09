Due grossi incendi sono divampati all'alba di oggi nel Ragusano. Le operazioni sono state rese difficili dal forte vento. In fiamme un capannone di un centro di condizionamento di prodotti ortofrutticoli a Donnalucata. Un magazzino di cassette di materiale plastico, alle spalle di un capannone in cui vengono lavorati i prodotti. La seconda situazione critica riguarda la riserva naturale del fiume Irminio, territorio a confine tra Ragusa e Scicli, sul litorale. Anche un resort al momento è minacciato dalle fiamme. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.