Incidente stradale questa mattina sulla statale 117 bis Centrale Sicula. Nel territorio di Gela, due veicoli si sono scontrati. Alcune persone hanno riportato ferite. Sul posto è arrivato l'elisoccorso per trasportare d'urgenza i pazienti in ospedale. Presenti anche le forze dell'ordine e il personale Anas. Per consentire le operazioni la viabilità è stata interrotta.