Sulla strada statale 115 Sud occidentale sicula il traffico è provvisoriamente bloccato a Sciacca (in provincia di Agrigento), per la presenza di un’auto che si è ribaltata all'altezza del chilometro 120. Secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo nel quale due persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.