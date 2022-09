L'esperienza all'Assemblea regionale siciliana, l'impegno da parlamentare per l'agricoltura, la pesca e i consorzi di bonifica, l'approvazione della legge in memoria dell'eruzione del 1669. Sono stati alcuni dei temi affrontati con Jose Marano deputata uscente e ricandidata all'Ars con il Movimento 5 stelle. Ospite del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv (canale 81), ha tracciato un bilancio del lavoro portato avanti negli ultimi cinque anni ma ha anche indicato quelle che sono le priorità per la prossima legislatura: giovani, sanità, trasparenza amministrativa. Approfondite le questioni legate al reddito di cittadinanza e allo smaltimento dei rifiuti. Marano ha sottolineato come i pentastellati chiedono la realizzazione di impianti di nuova generazione per la spazzatura a impatto quasi nullo per l'ambiente. «Bisogna ancora fare tanto lavoro. Quando vado all'estero mi rendo conto che ogni piccola cosa viene valorizzata e, invece, noi qui abbiamo tantissime risorse naturali e archeologiche che rimangono lì».