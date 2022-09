Ciclo dei rifiuti, impianti pubblici, sanità. Sono stati i temi principali affrontati ieri sera durante il programma La Sicilia che verrà, in onda su Sestarete tv canale 81, insieme a Salvo Grasso candidato all'Assemblea regionale siciliana con il Partito democratico. Grasso ha sottolineato anche l'importanza di mantenere provvedimenti di sostegno per i ceti deboli. Non solo il reddito di cittadinanza ma pure il ruolo dei Centri per l'impiego per favorire l'occupazione. E poi il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le imprese, i giovani che lasciano questa Regione per andare via e non ritornare. Tutti aspetti importanti per il governo dei prossimi anni. Per tale motivo ha ribadito come il voto del 25 settembre rappresenti una scelta di campo. «Io credo che in Sicilia bisogna partire dalla questione dei rifiuti legata sia a un problema di inciviltà che alle responsabilità della politica; poi la sanità; e poi le imprese e i giovani perché non c'è sviluppo economico senza la partecipazione dei giovani».