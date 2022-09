Un 24enne è stato arrestato insieme alla fidanzata 19enne per spaccio di droga. A individuarli sono stati i carabinieri della stazione di Belvedere, nel Siracusano, che hanno notato il via vai nei pressi dell'abitazione dove vive la coppia. Alla vista dei militari il 24enne ha tentato la fuga con uno scooter ma subito dopo è caduto danneggiando anche due auto. Il giovane è risultato sprovvisto di patente e assicurazione. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati recuperati tre chili di hashish divisi in panetti e 13mila euro in contanti. Dopo l'udienza di convalida, il gip ha disposto i domiciliari per il ragazzo, mentre la 19enne è stata sottoposta all'obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne.