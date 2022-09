La settimana appena cominciata porterà finalmente all’inizio del campionato di Serie D tanto atteso dai tifosi rossazzurri, che non vedono l’ora che il calcio a Catania riparta una volta per tutte. Il paradosso del calendario del Girone I trapelato da più parti nella giornata di venerdì , non ufficializzato nelle ore immediatamente successive e pubblicato subito da alcune società, ha lasciato intendere come ci siano state diverse problematiche difficili da superare nell’organizzazione del campionato. Le stesse che di fatto si sono notate in modo netto anche nella doppia esclusione del Giarre di Benedetto Mancini , intervallata da un inserimento temporaneo dello stesso club gialloblu ai nastri di partenza del campionato, che aveva fatto gridare allo scandalo non solo la piazza etnea.

La settimana appena cominciata porterà finalmente all’inizio del campionato di Serie D tanto atteso dai tifosi rossazzurri, che non vedono l’ora che il calcio a Catania riparta una volta per tutte. Il paradosso del calendario del Girone I trapelato da più parti nella giornata di venerdì, non ufficializzato nelle ore immediatamente successive e pubblicato subito da alcune società, ha lasciato intendere come ci siano state diverse problematiche difficili da superare nell’organizzazione del campionato. Le stesse che di fatto si sono notate in modo netto anche nella doppia esclusione del Giarre di Benedetto Mancini, intervallata da un inserimento temporaneo dello stesso club gialloblu ai nastri di partenza del campionato, che aveva fatto gridare allo scandalo non solo la piazza etnea.

Ad ogni modo, quanto meno a Catania, il desiderio di ricominciare è più forte di qualunque altra cosa e lo dimostrano anche i numeri che da subito ha fatto segnare la campagna abbonamenti, con un’adesione dei tifosi che continua ad essere da record. I sostenitori rossazzurri sono attesi anche nella serata di domani al Massimino per far sentire a squadra e dirigenza l’affetto con cui hanno investito questo progetto, sin dall’arrivo di Ross Pelligra alla sua guida. Cresce inoltre il desiderio di vedere finalmente all’opera la squadra di Giovanni Ferraro, considerando che fino ad ora per questioni logistiche e strutturali non è stato possibile assistere agli allenamenti congiunti, incluso quello di ieri contro l’Aci Sant’Antonio.

Nel frattempo proprio il calendario tanto discusso è stato finalmente ufficializzato e le polemiche che avevano portato a parlare subito di fake news sono state spente immediatamente dalla consapevolezza che le partite saranno proprio quelle annunciate, sin dalla sfida esterna del 18 settembre in casa del Ragusa. Si registra infatti solo il cambiamento di alcune date, a partire da quella della prima sfida interna del Catania SSD e dell’intera seconda giornata, che si giocherà il 28 e non il 21 settembre, come inizialmente trapelato. Una buona notizia per la società rossazzurra, che avrà una settimana in più a disposizione per completare i lavori allo stadio Massimino. Clicca qui per consultare il calendario completo del Girone I del campionato di Serie D.