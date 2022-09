Rosario Crocetta e Renato Schifani, l'ex presidente della Regione e colui che potrebbe essere il futuro governatore, saranno processati insieme per le vicende legate ad Antonello Montante. A deciderlo, questa mattina, è stato il tribunale di Caltanissetta. Nell'aula bunker erano in programma a distanza di due ore le udienze relative al procedimento con rito ordinario, che nel filone con rito abbreviato è già arrivato alla condanna in secondo grado per l'ex numero uno di Sicindustria ed ex paladino dell'antimafia, e il processo che vede invece alla sbarra soggetti accusati di avere in qualche modo beneficiato delle attività di Montante, anche in ambito politico ed elettorale.