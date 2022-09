Un 24enne di Erice, in provincia di Trapani, è stato arrestato per spaccio di droga. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di quasi un etto di hashish. La sostanza stupefacente era per larga parte nascosta a casa del giovane, il resto lo aveva addosso. La prima perquisizione è stata effettuata a un posto di blocco, mentre viaggiava su uno scooter. Sequestrati anche 235 euro in contanti. Dopo l'udienza di convalida, il gip ha disposto la misura dell'obbligo di dimora a Erice e il divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne.