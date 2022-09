La Dia di Agrigento su disposizione della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, ha eseguito la confisca di beni - stimati in 500mila euro - a carico di due imprenditori edili di Favara: i fratelli Stefano e Gerlando Valenti. «Gli imprenditori - scrive la Dia - sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antimafia del 2018 poiché indagati per associazione di tipo mafioso. Le mirate attività info-investigative hanno dimostrato l'elevato grado di partecipazione raggiunto dagli stessi imprenditori in seno alla malavita organizzata».