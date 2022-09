Uno spettacolare incidente , fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota, si è verificato stamane durante una delle prove dell’edizione numero 64 della Monte Erice , gara automobilistica organizzata dall ’Automobile Club Trapani . Un’edizione da record di iscritti, oltre 300 , per l’appuntamento, valevole quale penultima gara del campionato italiano di velocità della montagna oltre che per il campionato italiano auto storiche.

Uno spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per il pilota, si è verificato stamane durante una delle prove dell’edizione numero 64 della Monte Erice, gara automobilistica organizzata dall’Automobile Club Trapani. Un’edizione da record di iscritti, oltre 300, per l’appuntamento, valevole quale penultima gara del campionato italiano di velocità della montagna oltre che per il campionato italiano auto storiche.

Protagonista suo malgrado il pilota di una Bmw storica che ha impostato male una curva perdendo aderenza e controllo del mezzo, finito contro i muretti in cemento che delimitano la carreggiata. Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori per il conducente che non riportato gravi conseguenze. Ingenti invece i danni riportati dalla vettura. La gara è stata interrotta per consentire i soccorsi, le operazioni di pulizia del manto stradale e la collocazione di new jersey in cemento. Si è anche temuto a lungo che la competizione venisse definitivamente sospesa ma grazie al tempestivo ed efficace lavoro degli organizzatori è stato possibile riprenderla regolarmente.