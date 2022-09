Le ultime ventiquattro ore sono state caratterizzate dalle indiscrezioni trapelate da più parti sulla composizione del calendario del Girone I di Serie D, che la Lega nazionale Dilettanti non ha ancora ufficializzato come invece avrebbe dovuto fare nella giornata di ieri. Tante le società che hanno ricevuto la bozza dello stesso calendario di cui si è parlato per tutto il giorno , a partire dal Ragusa, che ha già annunciato una prima giornata di fuoco in casa contro il Catania SSD.

Le ultime ventiquattro ore sono state caratterizzate dalle indiscrezioni trapelate da più parti sulla composizione del calendario del Girone I di Serie D, che la Lega nazionale Dilettanti non ha ancora ufficializzato come invece avrebbe dovuto fare nella giornata di ieri. Tante le società che hanno ricevuto la bozza dello stesso calendario di cui si è parlato per tutto il giorno, a partire dal Ragusa, che ha già annunciato una prima giornata di fuoco in casa contro il Catania SSD.

La stessa Lega Nazionale Dilettanti però non ha commentato né smentito nulla, lasciando immaginare implicitamente che quel calendario è stato realmente elaborato da qualcuno degli addetti ai lavori e che probabilmente al massimo potrà esserci qualche modifica a quella che da qualcuno viene intesa come qualcosa di più di una bozza, che lunedì dovrebbe finalmente essere ufficiale. Un vero e proprio polverone, che da qualcuno è stato definito come un pasticcio, le cui responsabilità non possono essere certamente di chi lo ha avuto e divulgato come si farebbe con una qualsiasi notizia di calciomercato. Tanto più che anche alcune delle dirigenze delle diverse società del Girone I, che ne erano già in possesso informalmente, si sono sentite in diritto di pubblicarlo attraverso i canali social dei club per cui lavorano.

Ad oggi e fino a nuovo ordine quindi il calendario del Catania SSD resta quello divulgato, in virtù delle numerose indiscrezioni della giornata di ieri. A quello la società rossazzurra si sta preparando e continuerà a lavorare anche in occasione dell’allenamento congiunto, o amichevole che dir si voglia, che la formazione guidata da mister Giovanni Ferraro sosterrà nelle prossime ore con l’Aci Sant’Antonio.