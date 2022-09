I problemi legati allo smaltimento della spazzatura e alla crescita della tassa sui rifiuti, l'esperienza da sindaco, la riqualificazione urbana. Ma anche le tre priorità per la Sicilia: lavoro, agricoltura, sanità. Sono stati i temi principali affrontati durante la puntata della trasmissione La Sicilia che verrà, andata in onda ieri sera su Sestarete tv canale 81. Ospite Giovanni Burtone, primo cittadino di Militello in Val di Catania e candidato all'Assemblea regionale siciliana con il Partito democratico. Durante l'intervista sono state analizzate le criticità e le necessità da affrontare soprattutto nell'offerta dei servizi sanitari nei piccoli centri. Attenzione puntata anche sulla cultura e la formazione dei giovani costretti, in assenza di alternative, a migrare. Per questo Burtone confida nella serietà del progetto del centrosinistra per il superamento dei problemi siciliani. «Io penso che un'amministratore si renda conto della necessità che su alcuni temi ci debba essere un'inversione di tendenza in Sicilia - ha detto - Io mi sono reso conto che su alcune problematiche la Regione siciliana arranca e quindi penso ci sia necessità di dare una spinta in avanti».