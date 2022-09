La crisi economica e sociale, il lavoro avviato al parlamento siciliano, l'esperienza maturata in questi anni all'Ars. Si è detta pronta all'esperienza amministrativa Angela Foti, candidata all'Assemblea regionale siciliana con Fratelli d'Italia, ospite ieri sera del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81. Foti ha illustrato quelle che sono le sue priorità per questa Regione a partire dalla valorizzazione del comparto agroalimentare e dalla riforma dei consorzi di bonifica. Massima attenzione anche alla questione energetica con l'aumento del ricorso alle rinnovabili pure per il settore agricolo. Affrontata la questione legata alla rete ospedaliera e alle carenze nelle zone interne. «Ho deciso di ricandidarmi perché questo percorso mi ha permesso di maturare competenze e fattiva operosità spendibili soprattutto in un momento di crisi di questa portata», ha detto Foti.