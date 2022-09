Un webinar per mettere al centro i processi di semplificazione e accelerazione del percorso della transizione ecologica per raggiungere al più presto gli obiettivi fissati a livello europeo entro il 2030, il costo delle bollette e superare gli shock energetici generati dai conflitti geopolitici e le azioni da mettere in atto per puntare sulle Comunità energetiche rinnovabili per ridurre l’impatto ambientale. è quello organizzato da Enerklima , aziend a leader nella distribuzione di materiale per la realizzazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e di energia rinnovabile che dedica un approfondimento alle Comunità Energetiche attraverso un webinar gratuito che si svolgerà martedì 20 settembre sulla piattaforma G oTo dalle ore 9:30 alle ore 13.00. I lavori, con la relazione dell’Ing. Fabio Minchio , tesoriere AiCARR e referente di tale associazione con il GSE, saranno moderati dall’Ing. Antonio Marchionni, Area Manager Enerklima Centro Nord Italia e affronteranno la tematica delle Comunità Energetiche offrendo un’analisi dettagliata del quadro normativo, soffermandosi sui meccanismi di supporto e sulle incentivazioni esistenti. Ampio spazio sarà dedicato alla sostenibilità economica delle iniziative per favorire le modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo.

Un webinar per mettere al centro i processi di semplificazione e accelerazione del percorso della transizione ecologica per raggiungere al più presto gli obiettivi fissati a livello europeo entro il 2030, il costo delle bollette e superare gli shock energetici generati dai conflitti geopolitici e le azioni da mettere in atto per puntare sulle Comunità energetiche rinnovabili per ridurre l’impatto ambientale. è quello organizzato da Enerklima, aziend a leader nella distribuzione di materiale per la realizzazione di impianti di riscaldamento, condizionamento e di energia rinnovabile che dedica un approfondimento alle Comunità Energetiche attraverso un webinar gratuito che si svolgerà martedì 20 settembre sulla piattaforma GoTo dalle ore 9:30 alle ore 13.00. I lavori, con la relazione dell’Ing. Fabio Minchio, tesoriere AiCARR e referente di tale associazione con il GSE, saranno moderati dall’Ing. Antonio Marchionni, Area Manager Enerklima Centro Nord Italia e affronteranno la tematica delle Comunità Energetiche offrendo un’analisi dettagliata del quadro normativo, soffermandosi sui meccanismi di supporto e sulle incentivazioni esistenti. Ampio spazio sarà dedicato alla sostenibilità economica delle iniziative per favorire le modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo.

L’Italia è tra le prime nazioni europee ad aver disciplinato il recepimento della direttiva RED II rendendo possibile la condivisione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati con fonti rinnovabili, un sistema che coinvolge privati cittadini, attività produttive, Enti pubblici e piccole e medie imprese in grado di costituire comunità e usufruire dei vantaggi connessi. I consumatori che si uniscono per produrre energia rinnovabile destinata all’autoconsumo diventano protagonisti attivi nella gestione dei flussi energetici ottenendo vantaggi economici attraverso un risparmio in bolletta, un guadagno sull’energia prodotta e alcune agevolazioni fiscali. Numerosi anche i vantaggi ambientali attraverso la riduzione delle emissioni di CO 2 e di altri gas climalteranti. Le Comunità Energetiche consentono di abbattere i consumi energetici e rappresentano un cambiamento culturale che rende protagonisti cittadini e comunità locali. Un ruolo chiave in questo scenario assumono anche i professionisti e i tecnici del settore sempre più coinvolti nella transizione ecologica.

Enerklima da anni è impegnata a trovare soluzioni sostenibili per affrontare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas a effetto serra e puntando, attraverso strumenti adeguati e di ultima generazione, allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Non è mai mancato in questi anni il dialogo costruttivo con gli esperti e i tecnici del settore. «Le Comunità Energetiche rappresentano una grande occasione per il rilancio dell’economia di un territorio- afferma Riccardo Priolo CEO di Enerklima- abbiamo scelto di approfondire questo tema perché crediamo sia importante conoscere fino in fondo questo strumento innovativo utile a contrastare la povertà energetica e a produrre energia pulita attraverso una gestione collettiva che consente anche di risparmiare sui costi delle bollette. Questo rappresenta il primo di una serie di appuntamenti creati da Enerklima per offrire un supporto valido ai partecipanti, alimentare il dibattito e divulgare esempi concreti di rigenerazione e di transizione energetica». Il webinar è rivolto a professionisti del settore, Energy Manager, tecnici e amministratori della PA, piccole e medie imprese, aziende, società, amministratori di condominio e cittadini interessati a conoscere la tematica.