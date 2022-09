Altra frode sul pagamento dell'Iva, dopo quella da decine di milioni che avrebbe compiuto il catanese Sergio Leonardi nel commercio di prodotti petroliferi. In questo caso, protagonista è un commerciante all'ingrosso di bevande del Nisseno. L'uomo è accusato dai funzionari dell'Ufficio delle dogane di Porto Empedocle di sfruttare lo status di esportatore abituale per acquistare merce senza Iva, per poi immetterle nel mercato italiano a prezzi vantaggiosi. L'evasione, nel biennio 2017-2018, avrebbe raggiunto i circa 250mila euro.