La sugar tax o tassa sullo zucchero nelle bevande e il rischio di un sapore amaro per i lavoratori. Il peso di questa imposizione tributaria sulla gestione delle imprese di settore, i possibili risvolti negativi sul mantenimento dei livelli occupazionali. Sono stati questi i principali temi affrontati ieri sera con Luca Busi, amministratore delegato della Sibeg Coca-Cola, ospite de La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81. Nonostante gli investimenti per agevolare una produzione industriale che riduca l'impatto sull'ambiente, i cambiamenti strutturali allo stabilimento etneo con l'installazione di sorgenti energetiche green, tutto rischia di essere vanificato per l'applicazione della sugar tax. Busi, ottimista più che mai, ha illustrato l'impegno della sua impresa in favore di una economia circolare con l'impiego di plastica riciclata negli imballaggi come anche la scommessa sui mezzi elettrici per la distribuzione. Ma ha pure manifestato la preoccupazione per l'impatto della sugar tax, lo stato di degrado di ampie aree alla zona industriale di Catania, l'assenza di servizi efficienti di collegamento e lo smaltimento dei rifiuti. «Abbiamo una serie di investimenti per raggiungere il risultato delle zero emissioni. Queste tasse non sono funzionali per ottenere i risultati dichiarati, si rischia soltanto soltanto di distruggere le aziende», ha detto Busi.