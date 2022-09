Meno burocrazia per le imprese e favorire il lavoro nelle realtà produttive territoriali. Sono queste le linee direttrici di Ludovico Balsamo, candidato all'Assemblea regionale siciliana con la lista De Luca sindaco di Sicilia. Ospite della puntata di ieri sera de La Sicilia che verrà in onda su Sestarete TV canale 81, Balsamo ha analizzato il modello Messina e illustrato i correttivi che bisogna apportare ad alcune normative locali per agevolare chi opera nei settori della ristorazione e del turismo. Convinto della bontà dell'operato di Cateno De Luca nelle sue esperienze da primo cittadino in tre Comuni, mira a ridurre le lungaggini burocratiche che frenano lo sviluppo e il lavoro. Attenzione massima anche alla questione dei rifiuti e dello smaltimento con impianti di nuova generazione. «Sui termovalorizzatori una scelta va presa, non si possono aumentare continuamente le tariffe di smaltimento per portare i rifiuti nel Nord Europa», ha detto Balsamo.