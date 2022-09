Una persona è deceduta in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli all'altezza del chilometro 63 della strada statale 117 bis Centrale Sicula, nel territorio di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e anche il personale dell'Anas. Il tratto di strada interessato dal sinistro, al momento, è chiuso al traffico che è deviato tra il chilometro 62 e il chilometro 64 con segnalazioni in loco.