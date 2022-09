Un 50enne è stato arrestato a Caltanissetta con l'accusa di avere dato fuoco al proprio appartamento. L'uomo è stato individuato dalla polizia inel quartiere Santa Flavia, mentre si allontanava dal luogo del rogo sfuggendo al nervosismo dei vicini di casa. Bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di un accendino. All'interno dell'appartamento, che si trova al terzo piano di uno stabile in via Dusmet, sono stati trovati diversi materassi accatastati. I vigili del fuoco per sicurezza hanno evacuato tutti i residenti del palazzo. Il 50enne, invece, è stato portato in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.