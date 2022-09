Quando è stato fermato, lo hanno trovato con una pistola calibro 7.65 carica e quattro colpi nel caricatore, oltre ad altri 46 a disposizione. Protagonista uno dei destinatari delle misure cautelari dell'ultimo blitz dei carabinieri sulla mafia trapanese e i favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. L'uomo, che non è stato trovato nella propria abitazione a Campobello di Mazara, è stato bloccato a Palermo. Con sé aveva anche due pacchi in cellophane con dentro 50mila euro in contanti.