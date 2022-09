La Zona industriale di Catania, la formazione professionale, la tassa sui rifiuti nella città etnea. Sono stati i temi principali trattati insieme a Giuseppe Castiglione, attuale presidente del Consiglio Comunale catanese e candidato all'Assemblea Regionale Siciliana con la lista Popolari e Autonomisti, ospite ieri sera della puntata di La Sicilia che verrà in onda su Sestarete TV canale 81. Castiglione, alla luce delle esperienze maturate a Palazzo degli elefanti, ha messo al primo posto, per i siciliani, l'esigenza di ridurre la burocrazia; ha poi spiegato le motivazioni che stanno alla base dell'aumento dei costi della tassa sui rifiuti. Una scelta impopolare ma, a suo avviso, necessaria per evitare l'ulteriore fallimento del Comune, reduce già dalla dichiarazione di dissesto. «La tassa dei rifiuti è solo a carico dei cittadini, sia per la raccolta che per la discarica. È un problema sociale ma non potevamo non approvare questa delibera, altrimenti tra due mesi i catanesi si sarebbero ritrovati i rifiuti al terzo o al quarto piano dei palazzi».