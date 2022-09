La mancata realizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti , il sistema Montante , l'affare Sanità per i privati, la questione legata ai distretti sanitari, gli interessi intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le infiltrazioni della mafia . Sono stati i principali temi trattati ieri sera a La Sicilia che verrà in onda su Sestarete TV canale 81.

Ospite l'onorevole Claudio Fava, presidente della Commissione regionale Antimafia e candidato all'Assemblea Regionale Siciliana con la lista Cento Passi. L'occasione è servita anche per discutere dei risultati e delle relazioni che, in questi anni, sono state approvate e che hanno fotografato le mutazioni e i business del malaffare, l'intreccio con una amministrazione che non sempre ha guardato al bene pubblico. «Abbiamo approvato dodici relazioni, parlando poco di mafia che sembra un paradosso, e molto del contesto sociale, economico ed amministrativo dentro il quale la mafia trova alimento per sé. Ne viene fuori una fotografia preoccupante: istituzioni slabbrate con una permeabilità molto forte rispetto agli interessi criminali e una politica debole».

- Riguarda il video della puntata dell'8 settembre con Claudio Fava - candidato alle Regionali con Cento passi