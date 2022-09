Pentastellati tirati a lucido a Catania per la presentazione delle liste per le elezioni nazionali e regionali. Niente folla di piazza ma partecipazione di iscritti e simpatizzanti all'interno della sede. All'ombra del vulcano ci sono tutti, o quasi, gli attivisti della prima ora che, negli anni, hanno continuato a militare nel Movimento 5 Stelle. Messi da parte i vaffa, in pubblica via, passano all'organizzazione di partito. Mantengono, invece, il tono distante dalle altre coalizioni e anzi non perdono tempo a rimarcare le differenze dal Partito Democratico. La partita, a parole, preferiscono giocarla sui temi. Oltre alle questioni legate ai rifiuti e al reddito di cittadinanza, non manca la sanità. «Noi abbiamo - ha dichiarato Nuccio Di Paola, candidato alla presidenza della Regione Siciliana - una proposta concreta e che già esiste in altre regioni d'Italia. Vogliamo azzerare le poltrone delle Aziende Sanitarie Provinciali. Noi vogliamo ridimensionare le Asp le nove ASP che oggi fanno ventisette nomine: direttore sanitario, direttore generale e direttore amministrativo per ogni provincia. Tra l'altro - continua Di Paola - in questi posti vengono messi parenti dei candidati. Noi vogliamo tagliare queste poltrone per fare un'unica azienda regionale poi divisa in ambiti territoriali. Intendiamo tagliare veramente le liste di attesa a differenza di ciò che dicono gli altri competitor che hanno governato negli ultimi dieci anni».