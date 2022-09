Incidente stradale sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula. All'altezza del chilometro 357,200, nel territorio di Ispica, due mezzi si sono scontrati causando il blocco del traffico in direzione dell'innesto con la statale 113. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.