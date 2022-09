Hanno rubato cinquecento chilogrammi di materiale ferroso da un'azienda che si trova in amministrazione giudiziaria. A compiere il furto sono stati un 37enne e un 32enne, arrestati a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dai carabinieri. L'accusa è di furto aggravato in concorso. Per i due - entrambi di nazionalità romena - il giudice ha disposto i domiciliari in seguito al processo tenutosi con rito direttissimo. Il danno arrecato all'azienda è stato quantiicato in quattromila euro.