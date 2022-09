Agenti del commissariato di polizia di Priolo Gargallo, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno intercettato, nei pressi dello svincolo di Marina di Melilli, due minori di 15 anni a bordo di un ciclomotore. Da un’attenta perquisizione i due sono stati trovati in possesso di otto dosi di hashish, di un bilancino di precisione e di 200 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio. Entrambi, pertanto, venivano denunciati per possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e, uno di loro, anche per porto illegale di un coltello a serramanico.