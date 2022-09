Gasolio per motopesca spacciato per carburante per autotrazione. Questa la scoperta fatta dai funzionari dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha portato al sequestro, a Licata, di un distributore di carburanti. L'azienda proprietaria sfruttava l'accisa agevolata prevista per il gasolio destinato alle attività di pesca e riscaldamento, ottenendo così profitti maggiori dalla vendita. Per questo il rappresentante legale della società è stato denunciato per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Disposto il sequestro di circa 4500 euro, la somma è pari all'imposta evasa su oltre settemila litri di gasolio.