I carabinieri di Messina centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale dei Minorenni nei confronti di un ragazzo di 17 anni, messinese, accusato di tentativo di omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento è scattato a seguito di un ferimento con arma da taglio di un 22enne, avvenuto nella notte di domenica scorsa in un locale sulla costa della città dello Stretto.

L'indagato, al culmine di una lite avvenuta durante la serata danzante, avrebbe sferrato un fendente al fianco sinistro del malcapitato, dileguandosi subito dopo. Il gesto, come dicono i carabinieri, sarebbe scattato dopo che il giovane è stato «ripreso da un gruppo di amici per un gesto di maleducazione» compiuto in bagno. Il 17enne è stato portato nel carcere minorile di Acireale