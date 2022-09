Il ruolo della formazione, della cultura, del turismo. La promozione all'estero. E poi la partecipazione ai grandi eventi possono rappresentare un volano economico per questa Regione? Ieri sera ospite de La Sicilia che verrà su Sestarete TV canale 81, è stata Barbara Mirabella. Già assessora comunale a Catania, nella giunta guidata da Salvo Pogliese, e imprenditrice di successo, Mirabella - candidata all'Assemblea regionale siciliana con Fratelli d'Italia - ha detto la sua non risparmiando l'analisi sui punti di forza e di debolezza dei settori. Al centro della discussione anche il ruolo della scuola alla luce delle esperienze maturate grazie alla delega, a Palazzo degli elefanti, per le politiche scolastiche. «Senza programmazione - ha detto - nessun territorio può promuovere se stesso, bisogna creare le condizioni per sfruttare tutte le forme di turismo, anche quelle di nicchia».