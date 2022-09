Infrastrutture e trasporti, formazione e lavoro. Il reddito di cittadinanza. Sono stati i temi sui quali è stata concentrata l'attenzione nella puntata di ieri sera, de La Sicilia che verrà, andata in onda su Sestarete TV canale 81. Ospite l'avvocato Antonio Villardita, candidato all'Assemblea regionale siciliana con Forza Italia. Grazie all'esperienza maturata nel contesto universitario, Villardita si è fatto interprete delle aspirazioni e delle aspettative dei giovani del nostro territorio. Per questo ha indicato come priorità, per la prossima amministrazione regionale, la creazione di opportunità di lavoro e la necessità di offrire percorsi formativi per figure richieste dalle imprese. «Faccio parte di una generazione che è stata costretta ad abbandonare questa terra - ha detto - Per questo ho deciso di non rimanere in disparte, cercando di offrire il mio impegno. La Sicilia non ha bisogno di assistenzialismo, ma serve renderla attrattiva».