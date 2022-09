«La Sicilia non può e non deve vivere di solo turismo». Non lascia spazi di interpretazione l'analisi tracciata dal professore Marco Platania, docente di Economia del Turismo all'Università di Catania, ospite ieri sera della puntata de La Sicilia che verrà su Sestarete TV - canale 81. L'occasione è servita anche per approfondire le questioni legate al comparto e le potenzialità ancora inespresse dei territori. Ma oggetto di discussione sono state soprattutto le politiche attuate, a livello regionale, per il settore e ciò che è necessario programmare. Altro capitolo, poi, quello sulle strutture ricettive e le occasioni di lavoro legate all'impiego negli alberghi o la gestione diretta di bed and breakfast. «Non abbiamo capacità di analisi del territorio, a volte l'azione del singolo imprenditore viene mortificata perché non accompagnata dalla governance territoriale», ha commentato.