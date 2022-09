Cinque anni all'Assemblea Regionale Siciliana. La ricandidatura, per un seggio all'Ars con Fratelli d'Italia. La Sanità, l'Antimafia. Sono stati i principali temi affrontati, ieri sera, durante la puntata de La Sicilia che verrà, in onda su Sestarete TV canale 81 con l'onorevole Gaetano Galvagno. L'occasione è servita per tracciare un bilancio dell'esperienza maturata in questa legislatura ma anche le prospettive future per la Sicilia. Galvagno, infatti, ha indicato quelle che sono le sue priorità per questo territorio e i risultati ottenuti grazie al lavoro portato avanti con passione e dedizione da parlamentare. «I termovalorizzatori in Sicilia? Esistono in tutto il mondo e quello che si vuole fare in Sicilia non è un esperimento. Bisogna agire per tempo e con programmazione».