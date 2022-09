Un uomo di 64 anni ha perso la vita questa mattina a Messina. Mentre si trovava nella zona di villaggio Pace a bordo di uno scooter, si è scontrato contro un'automobile. L'impatto è avvenuto in via Consolare Pompea, per cause ancora in corso di accertamento. La vittima ea di nazionalità srilankese. Le sue condizioni sono sembrate critiche sin da subito e per i medici del 118 non è stato possibile fare nulla.