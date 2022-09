Controllo del Nas di Ragusa a Gela, in provincia di Caltanissetta. I militari del nucleo antisofisticazione ha scoperto una casa di riposo per anziani risultata completamente abusiva. Per questo ne è stata disposta la chiusura immediata. Gli anziani ospitati sono stati tutti trasferiti. Gli accertamenti hanno portato a scoprire l'assenza di autorizzazione al funzionamento, l'iscrizione all'albo comunale delle strutture socio-assistenziali, la registrazione sanitaria per i locali per la preparazione dei pasti e poi ancora carenze a livello organizzativo e funzionale. Il titolare è stato sanzionato per oltre cinquemila euro.