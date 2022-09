Un 45enne pregiudicato di Siracusa è stato denunciato per il furto di una pianta. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. L'uomo, con l'ausilio di un carrello, in orario pomeridiano e a volto scoperto, ha prelevato il grande vaso esposto davanti a una nota attività commerciale e l'ha portata via. A registrare il furto sono state però le telecamere di videosorveglianza, che hanno così permesso ai carabinieri di risalire all'identità del responsabile.