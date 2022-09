Un 22enne di Trapani è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti a offendere. Il giovane è stato sottoposto a un posto di blocco e da subito ha mostrato segni di nervosismo. I militari a quel punto hanno deciso di perquisirlo trovandogli addosso circa 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una mazza da baseball. Nel corso dei controlli un minorenne, che viaggiava su uno scooter insieme a un altro minore, è stato denunciato per il possesso di un panetto di hashish. La droga, del peso di 39 grammi, era nascosta in un marsupio.