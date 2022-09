La Sanità in Sicilia. Quali correttivi apportare per migliorare il funzionamento del sistema? Quali sono le criticità presenti e che devono essere affrontate con tempestività? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali ha risposto l'avvocato Dario Daidone ospite della puntata de La Sicilia che verrà trasmessa ieri sera su Sestarete TV canale 81. Candidato all'Ars con Fratelli d'Italia, attingendo alla sua esperienza professionale, Daidone indica la strada da seguire, a suo avviso, per intervenire nel settore. Un ambito già messo a dura prova, durante la pandemia da Covid-19, e che ha mostrato tutti i suoi limiti collegati anche all'organizzazione. Per questo non si è limitato ad analizzare gli aspetti legati alla presenza delle strutture nei territori. Piuttosto ha illustrato le sue idee da attuare soprattutto in termini amministrativi e logistici. «Il complesso sistema organizzativo va affrontato con una riforma, serve la separazione delle competenze tra ospedali e territorio - spiega -. Ma bisogna intervenire sulle liste d'attesa, perché è impossibile aspettare otto mesi per essere ricoverati o essere sottoposti a prestazioni diagnostiche. Il sistema deve essere reattivo alle domande di salute poste dall'utente».

- Riguarda il video della puntata del 2 settembre con Dario Daidone - candidato alle Regionali con Fratelli d'Italia