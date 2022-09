Incidente nella tarda mattinata sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula all'altezza di Gela. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. L'impatto, che è avvenuto all'altezza del chilometro 258,300, ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto è presente il personale dell'Anas per il ripristino della circolazione.