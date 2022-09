Incidente sul lavoro ieri a Piazza Armerina. Nel centro dell'Ennese, un uomo di 43 anni ha riportato la frattura della gambia in più punti, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sbucciare le mandorle. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere. Da Caltanissetta, invece, è arrivato l'elisoccorso che, dopo che i sanitari hanno stabilizzato il paziente, lo ha trasportato all'ospedale Sant'Elia. Qui l'operaio è stato sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito da ortopedici e chirurghi vascolari. Le sue condizioni sono stabili.