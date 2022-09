Un 67enne di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, che ha precedenti in materia di droga, è stato trovato in possesso di nove piante di marijuana, alte in media oltre due metri. Sono state tutte sequestrate e sottoposta ad analisi tossicologica. Il 67enne è stato posto ai domiciliari dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.