Il bilancio di due mandati all'assemblea regionale siciliana, l'esperienza da sindaco di Belpasso, nel Catanese, le contraddizioni della raccolta differenziata, il problema dello smaltimento dei rifiuti, la questione legata all'abusivismo edilizio. A rispondere a queste e ad altre domande, ieri sera ospite de La Sicilia che verrà, in onda tutti i giorni alle 21.15 su Sestarete TV - canale 81 in tutta la Sicilia, è stato Alfio Papale. Dopo anni all'Ars - da deputato di opposizione prima, con il governo Crocetta, e in maggioranza dopo, con la guida di Nello Musumeci - Papale elenca quelli che sono gli obiettivi in testa per la regione. Focus sulla gestione della spazzatura nei Comuni con i problemi che alcuni primi cittadini sono chiamati ad affrontare. «Quando la gente carica in macchina un sacchetto di indifferenziata e lo va a buttare appena fuori dal paese - spiega - se il sindaco decide comunque di raccoglierla, viene poi conteggiata abbassando l'indice dell'amministrazione e si diventa i peggiori sindaci del mondo per lo Stato e per i media. Questa è una stortura della legge».

- Riguarda il video della puntata del 30 agosto con Alfio Papale - candidato alle Regionali con Forza Italia