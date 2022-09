I rifiuti in Sicilia non sono una risorsa ma un costo. Perché? Quale futuro per i percettori del reddito di cittadinanza; è una misura da mantenere? A questi e ad altri interrogativi ha risposto Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale a Catania e candidato alle elezioni regionali con il Movimento 5 Stelle, ospite ieri sera della puntata de La Sicilia che verrà andata in onda, alle 21.15, su Sestarete TV canale 81 in tutta la Sicilia. Con l'esponente pentastellato è stata tracciata anche una lista di priorità per questa Regione. Cosa la politica non può più fare finta di non vedere e quali le esigenze di chi vive ai margini della società e va avanti solo grazie al sussidio ricevuto dallo Stato. «Senza potenziare i centri per l'impiego, si finisce in un mercato parallelo del lavoro: quello del nero e quello clientelare, gestito dalla politica», così il consigliere.

- Riguarda il video della puntata dell'1 settembre con Graziano Bonaccorsi - candidato alle Regionali con il M5s