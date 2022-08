Le difficoltà economiche delle famiglie, le povertà sociali ed educative, le prospettive future per chi vive ai margini. Sono questi alcuni dei temi trattati con Emiliano Abramo della Comunità di sant'Egidio a Catania e candidato, da indipendente, al parlamento nazionale con la coalizione di centrosinistra, ospite della puntata di ieri de La Sicilia che verrà, il programma condotto dal giornalista Umberto Triolo in onda ogni sera alle 21.15 su Sestarete Tv - canale 81 del digitale terrestre. Nella sua esperienza pluriennale, accanto ai bisognosi della città, Abramo ha avuto modo di conoscere quelle che sono le esigenze principali soprattutto per chi, per affrontare la quotidianità da solo o con il proprio nucleo familiare, si rivolge alle strutture di assistenza caritativa. E poi i problemi, le speranze e i progetti dei giovani che vivono nei quartieri popolari ma anche le politiche necessarie per un'Italia solidale.

- Riguarda il video della puntata del 30 agosto con Emiliano Abramo - candidato alla Camera con il Partito democratico